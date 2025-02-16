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        Haberler Gündem Giresun'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada ölenlerin sayısı 4'e yükseldi - Güncel haberler

        Giresun'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 4 ölü

        Giresun'un Tirebolu ilçesinde kamyon ile karşı yönde seyreden otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 00:01 Güncelleme: 16.02.2025 - 00:01
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        Giresun'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 4 ölü
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        Tirebolu-Doğankent kara yolunun Örenkaya köyü mevkisinde O.T. (43) idaresindeki kamyon ile karşı yönde seyreden Temel Kutver'in (61) kullandığı otomobil çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Otomobilde sıkışan sürücü ve beraberindeki Ayşe Kutver (56), Hatun Kaya (84) ile Hatun Yurdakul (68), ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarıldı.

        Hatun Kaya kaza yerinde, Temel ve Ayşe Kutver ise sevk edildikleri Tirebolu Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

        Ağır yaralı Hatun Yurdakul da kaldırıldığı Görele Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından sevk edildiği Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

        VALİ SERDENGEÇTİ'DEN "TRAFİKTE KURALLARA İSTİSNASIZ UYUN" TAVSİYESİ

        Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 4 vatandaşa Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine sabır ile başsağlığı diledi.

        Trafikte her kurala istisnasız uyulmasını isteyen Serdengeçti, "Sevdiklerinize kavuşmak için çıktığınız yol, geride gözyaşı ve acı bırakmasın." ifadesini kullandı.

        Kazada yaşamını yitirenlerin, bir yakınlarının cenazesine katılmak için Tirebolu ilçesindeki Karaahmetli köyüne taziyeye gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

        Kamyon sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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