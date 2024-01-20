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        Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oldu

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis ve sağanak görüş mesafesini düşürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 17:39 Güncelleme: 20.01.2024 - 17:49
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        Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oldu
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        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis ve sağanak görüş mesafesini düşürdü.

        Kara yolunun Düzce kesimi Kaynaşlı, Taşaltı, Bakacak, Karanlıkdere ve Elmalık mevkilerinde sis ve sağanak etkili oldu.

        Güzergahı kullanan sürücüler, görüş mesafesinin azalması nedeniyle yolda dikkatli ilerledi.

        Bölgede görev yapan polis ve Karayolları ekipleri, sürücüleri sis ve sağanağa karşı tedbirli olmaları yönünde uyardı.

        Öte yandan, Akçakoca'da sahil şeridinde sis, ilçe merkezinde ise sağanak etkisini gösterdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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