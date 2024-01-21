Düzce'de kar yağışı ve kuvvetli rüzgar etkili oldu
Düzce'de, yüksek kesimlerde kar yağışı, sahil şeridinde ise kuvvetli rüzgar etkisini gösterdi.
Düzce'de, yüksek kesimlerde kar yağışı, sahil şeridinde ise kuvvetli rüzgar etkisini gösterdi.
Kentin yüksek kesimlerinde birkaç gündür etkili olan soğuk hava, yerini kar yağışına bıraktı.
Kaynaşlı ilçesine bağlı Dipsizgöl köyünde 9 hektar ormanlık alan içerisinde yer alan Çamlıpınar Göleti çevresinde, kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.
Beyaza bürünen gölet ve çevresindeki çam ağaçları, güzel manzaralar oluşturdu.
Gölyaka ilçesinde de Güzeldere ve Yunusefendi köyleri ile Kardüz Yaylası da kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.
Kentin Karadeniz'e kıyısı olan Akçakoca ilçesinde ise kuvvetli rüzgar etkili oldu.
Dalga boyunun 5 metreye ulaştığı ilçede, balıkçılar denize açılamadı.
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