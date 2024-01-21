Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de kar yağışı ve kuvvetli rüzgar etkili oldu

        Düzce'de, yüksek kesimlerde kar yağışı, sahil şeridinde ise kuvvetli rüzgar etkisini gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 17:03 Güncelleme: 21.01.2024 - 17:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de kar yağışı ve kuvvetli rüzgar etkili oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Düzce'de, yüksek kesimlerde kar yağışı, sahil şeridinde ise kuvvetli rüzgar etkisini gösterdi.

        Kentin yüksek kesimlerinde birkaç gündür etkili olan soğuk hava, yerini kar yağışına bıraktı.

        Kaynaşlı ilçesine bağlı Dipsizgöl köyünde 9 hektar ormanlık alan içerisinde yer alan Çamlıpınar Göleti çevresinde, kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

        Beyaza bürünen gölet ve çevresindeki çam ağaçları, güzel manzaralar oluşturdu.

        Gölyaka ilçesinde de Güzeldere ve Yunusefendi köyleri ile Kardüz Yaylası da kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

        Kentin Karadeniz'e kıyısı olan Akçakoca ilçesinde ise kuvvetli rüzgar etkili oldu.

        Dalga boyunun 5 metreye ulaştığı ilçede, balıkçılar denize açılamadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Düzce'de aday tanıtım toplantı...
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Düzce'de aday tanıtım toplantı...
        Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oldu
        Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oldu
        Düzce'de aracın döşemelerine gizlenmiş uzun namlulu silah ve tüfek bulundu
        Düzce'de aracın döşemelerine gizlenmiş uzun namlulu silah ve tüfek bulundu
        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Düzce'den kısa kısa
        Düzce'den kısa kısa
        Düzce'de fındık bahçesine giren karaca cep telefonuyla görüntülendi
        Düzce'de fındık bahçesine giren karaca cep telefonuyla görüntülendi