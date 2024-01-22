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        Düzce'de kuvvetli rüzgar etkili oldu

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar etkisini gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 17:30 Güncelleme: 22.01.2024 - 17:37
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        Düzce'de kuvvetli rüzgar etkili oldu
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        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar etkisini gösterdi.

        İlçede öğleden sonra etkili olmaya başlayan kuvvetli rüzgar nedeniyle dalga boyu 4 metreye ulaştı.

        İlçenin birçok noktasındaki sahil şeridinde denizin bulanıklaşarak kahverengi renge büründüğü görüldü.

        Kuvvetli rüzgar nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, teknelerini liman içindeki güvenli bölgelere çekti.

        Başta balıkçı ağları olmak üzere kullanılan malzemeler de balıkçı barınağındaki kapalı alanlara taşındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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