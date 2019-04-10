e-Devlet üzerinden artık elektrik aboneliği yapılabilecek. Vatandaşlar, Ticaret Bakanlığı tarafından geliştirilen proje ile artık e-Devlet üzerinden elektrik aboneliği başvurusunda bulunabilecek. 18 Şubat 2019 tarihinden yıl sonuna kadar devam edecek olan abonelik işlemlerini e-Devlet şifrenizle çözebileceksiniz.

e-DEVLET ELEKTRİK ABONELİĞİ NASIL YAPILIR?

e-Devlet adresi üzerinden T.C. Kimlik numaranızı ve şifrenizi girerek açılan sayfaya bulunduğunuz bölgenin elektrik şirketi ismini yazarak Bireysel Abonelik Başvurusu bölümüne ardından "Yeni Başvuru" kutucuğuna tıklamanız gerekiyor.

Daha sonra sırasıyla;

-Sorgulama Yöntemi Seçimi,

-Tesisat Bilgileri

- Tarife Seçimi

- Poliçe ve Mülkiyet Bilgileri,

-Sözleşme Gönderim ve İletişim Bilgileri,

- Ön izleme,

- İşlem Sonucu,

aşamalarını doldurarak elektrik aboneliğinizi internet üzerinden gerçekleştirmiş olacaksınız.

Abonelik işlemi için tıklayın