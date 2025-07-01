Sunucu Ece Erken ile şarkıcı Sinan Akçıl'ın geçtiğimiz günlerde Samsun Havalimanı'nda el ele oldukları görüntülendi. Görüntülerin ardından Ece Erken'in, yaklaşık 4 yıl önce Sinan Akçıl'ı Burcu Kıratlı ile evli olduğu dönemde televizyon programına konuk etmesi gündem oldu.

Ece Erken, Sinan Akçıl'a yayında "Eniştem" diyerek sarılarak; "Siz gerçekten büyük bir aşk yaşayarak evlendiniz sevgili Burcu ile" demişti.

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Sevgilisi Ece Erken’in kendisine yıllar önce "Enişte" demesine Sinan Akçıl; "Hiç arkadaşlık yapmayan, hayatı boyunca belki bir kez görüşmüş olan hem de 10 sene önce, birbirinin arkadaşı mı acaba? Ne evlilik yapmışım, zamanında hiç duymadığım dostluklar çıktı ortaya... Ayakları üstünde tek başına duran dev gibi milyonlarca kadına da salça olmayı bırakın" dedi.

Ece Erken de Serkan Uçar ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Eymen Uçar ve Sinan Akçıl'ın bir arada olduğu fotoğrafı yayımladı. Erken Akçıl'ın yüzünü kalp emojisi ile kapattı.