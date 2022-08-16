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Ece Vahapoğlu oğlu Efe ile tatilde

Ece Vahapoğu, önceki gün havuz kenarında oğlu Efe ile birlikte oyunlar oynarken objektiflere yansıdı

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  • Ece Vahapoğlu oğlu Efe ile tatilde - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Sunucu Ece Vahapoğlu, oğlu Efe ile birlikte Bodrum'da tatil yapıyor. Anne-oğul, önceki gün Turgutreis'teki bir otelde görüntülendi.
  • Ece Vahapoğlu oğlu Efe ile tatilde - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Sunucu Ece Vahapoğlu, oğlu Efe ile birlikte Bodrum'da tatil yapıyor. Anne-oğul, önceki gün Turgutreis'teki bir otelde görüntülendi.
  • Ece Vahapoğlu oğlu Efe ile tatilde - Magazin haberleri

    Bir an olsun Efe'nin yanından ayrılmayan Ece Vahapoğlu, oğlu ile objektiflere poz vermeyi de ihmal etmedi.
  • Ece Vahapoğlu oğlu Efe ile tatilde - Magazin haberleri

    10 KİLO VERMİŞTİ

    Öte yandan 2018 yılında nikah masasına oturan Ece Vahapoğlu-Cihan Alpay çiftinin oğulları Efe, 2019'da dünyaya gelmişti. Hamilelik döneminde 15 kilo alan Vahapoğlu, doğum sonrası 40 günde 10 kilo verdiğini dile getirmişti.
  • Ece Vahapoğlu oğlu Efe ile tatilde - Magazin haberleri

    "5 KİLO KALDI"

    Hamilelik sürecinde ve doğum sonrasında çekilen pozlarını yayınlayan Vahapoğlu, geçtiğimiz aylarda şu ifadeleri kullanmıştı:

    40'ımızı uçurduk. Doğumdan sonra anne ve bebek toparlanması için 40 gün geçti, şükür. Ben de şu an bu haldeyim. Hamilelik boyunca hafta hafta fotoğraf çektiğimiz tayt ve bra ile... Doğumdan sonra 10 kilo verdim; 5 kilo kaldı. Rakamların önemi yok.

    Üstelik her beden farklı ama sağlıklı beslenip, düzenli spor yapmanın faydasını doğum sonrası kendime aynada baktığımda görebiliyorum ve bunu diğer annelere ilham olmak için her zamanki gibi paylaşmak istiyorum.
  • Ece Vahapoğlu oğlu Efe ile tatilde - Magazin haberleri

    "EFE DOĞDUĞUNDAN BERİ SPOR YAPMADIM"

    Oğlum Efe doğduğundan beri spor yapmadım. Sadece emzirdim ve sağlıklı, iyi beslendim. Spora ve yogaya yeniden yavaş yavaş başlayacağım. 20 yıldır spor, hamileyken spor... Kol ve karın kaslarım için şimdilik cepten yiyorum yani...

    "SAHALARA DÖNMEYE AZ KALDI"

    Şaka bir yana; uzun süren doğum, yeni bebekli yaşam, uykusuzluk, lohusalık beni zorladı ama toparlandım artık, şükür. Sahalara dönmeye az kaldı.

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