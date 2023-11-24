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        Marmara için 'fırtına' uyarısı (2)

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 14:18 Güncelleme: 24.11.2023 - 14:20
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        Marmara için 'fırtına' uyarısı (2)
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        TRAKYAİÇİN`KUVVETLİ YAĞIŞ´ UYARISI

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Trakya kesimi için kuvvetli sağanak uyarısı yaptı. MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada; Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ´da beklenen sağanak ve gök gürültülü yağışların, bu gece saatlerinden itibaren kuvvetli (30-60 kg/m2) olmasının beklendiği bildirildi. Yetkililer, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini kaydetti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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