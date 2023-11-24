Marmara için 'fırtına' uyarısı (2)
TRAKYAİÇİN`KUVVETLİ YAĞIŞ´ UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Trakya kesimi için kuvvetli sağanak uyarısı yaptı. MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada; Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ´da beklenen sağanak ve gök gürültülü yağışların, bu gece saatlerinden itibaren kuvvetli (30-60 kg/m2) olmasının beklendiği bildirildi. Yetkililer, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini kaydetti.
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