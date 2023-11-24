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        Yunanistan'a kaçarken yakalanan 5 FETÖ şüphelisi tutuklandı

        EDİRNE'deYunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 5 FETÖ/PDY şüphelisi, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 14:08 Güncelleme: 24.11.2023 - 14:10
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        Yunanistan'a kaçarken yakalanan 5 FETÖ şüphelisi tutuklandı
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        EDİRNE'deYunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 5 FETÖ/PDY şüphelisi, tutuklandı.

        Güvenlik güçlerince dün merkezdeki 1´inci derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde yasa dışı yollarla Yunanistan´a kaçmak isterken yakalanarak, gözaltına alınan FETÖ/PDY şüphelileri C.T., C.D., M.C., S.G. ve C.E.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        3 TERÖR ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

        Güvenlik güçleri, Havsa ilçesi yakınlarında düzenledikleri operasyonda ise yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye hazırlanan FETÖ/PDY şüphelileri N.K. ve M.A.'yı yakalayarak, gözaltına aldı. Ayrıca askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda da yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan terör örgütü PKK şüphelisi F.Y.'yi yakalandı. `PKK silahlı terör örgütüne üye olmak´ ve `Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma´ suçlarından arandığı belirlenen F.Y. ile diğer 2 şüpheli jandarma ekiplerine teslim edildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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