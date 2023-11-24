Yunanistan'a kaçarken yakalanan 5 FETÖ şüphelisi tutuklandı

EDİRNE'deYunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 5 FETÖ/PDY şüphelisi, tutuklandı.

Güvenlik güçlerince dün merkezdeki 1´inci derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde yasa dışı yollarla Yunanistan´a kaçmak isterken yakalanarak, gözaltına alınan FETÖ/PDY şüphelileri C.T., C.D., M.C., S.G. ve C.E.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

3 TERÖR ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

Güvenlik güçleri, Havsa ilçesi yakınlarında düzenledikleri operasyonda ise yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye hazırlanan FETÖ/PDY şüphelileri N.K. ve M.A.'yı yakalayarak, gözaltına aldı. Ayrıca askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda da yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan terör örgütü PKK şüphelisi F.Y.'yi yakalandı. `PKK silahlı terör örgütüne üye olmak´ ve `Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma´ suçlarından arandığı belirlenen F.Y. ile diğer 2 şüpheli jandarma ekiplerine teslim edildi.