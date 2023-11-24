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        Edirne'de 2 FETÖ üyesi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

        Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ üyesi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 13:10 Güncelleme: 24.11.2023 - 13:10
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        Edirne'de 2 FETÖ üyesi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
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        Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ üyesi yakalandı.

        Güvenlik güçleri, Havsa ilçesi yakınlarında düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye hazırlanan N.K ve M.A'yı gözaltına aldı.

        Şüphelilerin FETÖ ile ilişkili oldukları tespit edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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