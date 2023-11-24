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        Edirne'den kısa kısa

        Havsa Kaymakamı İsmail Hakkı Batı Öğretmenler Günü kapsamında Şehit Öğretmen Mehmet Birol'un kabrini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 13:27 Güncelleme: 24.11.2023 - 13:28
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        Havsa Kaymakamı İsmail Hakkı Batı Öğretmenler Günü kapsamında Şehit Öğretmen Mehmet Birol'un kabrini ziyaret etti.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ziyarette Batı'ya Havsa Milli Eğitim Müdürü Özkan Fidan'da eşlik etti.

        Şehit Öğretmen Mehmet Birol için dua edildi. Duanın ardından kabre çiçek bırakıldı.

        - Havsa'da Öğretmenler Günü programı

        Havsa'da Öğretmenler Günü kapsamında tören düzenlendi.

        Havsa Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

        Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Birol tarafından anıta çelenk sunuldu.

        Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalarla devam etti.

        - Havsa'nın Kurtuluşu ve Öğretmenler Günü anısına konser düzenlendi.

        Havsa Halk Eğitimi Merkezi Türk Müziği Korusu tarafından Havsa’nın Kurtuluşu ve Öğretmenler Günü dolayısıyla konser düzenlendi.

        Havsa Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen konsere, Havsa Kaymakamı İsmail Hakkı Batı, Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

        Konser sonunda Batı ve Balkan koro üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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