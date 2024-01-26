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        Süper Lig hakemlerinden Özgür Yankaya'nın acı günü       

        SÜPER Lig VAR hakemlerinden Özgür Yankaya'nın babası İsmail Yankaya (72) hayatını kaybetti. Edirne'de düzenlenen cenaze töreninde Özgür Yankaya'yı acı gününde hakem arkadaşları ve spor camiası yalnız bırakmadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 15:29 Güncelleme: 26.01.2024 - 15:30
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        Süper Lig hakemlerinden Özgür Yankaya'nın acı günü       
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        SÜPER Lig VAR hakemlerinden Özgür Yankaya'nın babası İsmail Yankaya (72) hayatını kaybetti. Edirne'de düzenlenen cenaze töreninde Özgür Yankaya'yı acı gününde hakem arkadaşları ve spor camiası yalnız bırakmadı.

        Türkiye Süper Ligi'nin VAR hakemlerinden Özgür Yankaya'nın babası İsmail Yankaya, tedavi gördüğü hastalıktan kurtulamayarak hayata gözlerini yumdu. Yankaya için Edirne'de Eski Cami'de öğle namazı sonra cenaze töreni düzenlendi. Törende Özgür Yankaya ve ailesi taziyeleri kabul etti. Edirne Valisi Yunus Sezer'in de katıldığı cenaze töreninde Yankaya'yı Süper Lig hakemleri Ali Şansalan ve Atilla Karaoğlan ile spor camiası ile sevenleri yalnız bırakmadı. Kılınan cenaze namazının ardından İsmail Yankaya, Yenişehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

        - Yankaya'nın taziyeleri kabulü

        - Cenaze töreninden detay

        - Edirne Valisi Yunus Sezer'in taziye iletmesi

        - Hakem Ali Şansalan'ın taziye iletmesi

        - Tabutun taşınması ve cenaze namazından detay

        DHA-Spor - Türkiye-Edirne - Olgay GÜLER

        2024-01-26 15:29:13

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