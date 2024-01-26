Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Üzerine duvar devrilen kadın ağır yaralandı

        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, üzerine duvar devrilen Melike Dölçek (27), ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 14:31 Güncelleme: 26.01.2024 - 14:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Üzerine duvar devrilen kadın ağır yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, üzerine duvar devrilen Melike Dölçek (27), ağır yaralandı.

        Olay, saat 13.00 sıralarında, Büyük Cami Mahallesi Garip Baba Sokak'taki 3 katlı binada meydana geldi. Apartmanda merdiven temizliği yapan Melike Dölçek, işini bitirdikten sonra kapıya çıktı. Bu sırada binanın üst kısmındaki tuğla duvar Dölçek'in üzerine devrildi. Duvarın altında kalan Dölçek, ağır yaralandı. İhbarla adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dölçek, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi olan Melike Dölçek, ameliyata alındı. Polis ekipleri ise bölgede inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Sahte doktorun yakalandığı an! Şüpheliden flaş iddia!
        Sahte doktorun yakalandığı an! Şüpheliden flaş iddia!
        ICJ soykırım davasında İsrail hakkında kararını açıklayacak
        ICJ soykırım davasında İsrail hakkında kararını açıklayacak
        Galatasaray rekor bonservis istiyor!
        Galatasaray rekor bonservis istiyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim programı netleşti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim programı netleşti!
        Batıda başladı! AKOM: İstanbul'da kar bekleniyor!
        Batıda başladı! AKOM: İstanbul'da kar bekleniyor!
        "Babamın çocuğu olursa kendimi balkondan atarım"
        "Babamın çocuğu olursa kendimi balkondan atarım"
        Türkiye'yi dehşete düşüren katil adliyede!
        Türkiye'yi dehşete düşüren katil adliyede!
        Toplam maliyet 475 milyon Euro'yu buluyor
        Toplam maliyet 475 milyon Euro'yu buluyor
        Karısıyla tartışan sürücü için tetikçi tuttu!
        Karısıyla tartışan sürücü için tetikçi tuttu!
        Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor
        Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor
        İngiltere Kralı 3. Charles ameliyat oldu
        İngiltere Kralı 3. Charles ameliyat oldu
        "Ayakları titreyecek"
        "Ayakları titreyecek"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        90 yaşında, 35 yıldır evine böyle ulaşıyor
        90 yaşında, 35 yıldır evine böyle ulaşıyor
        Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı
        Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı
        İTÜ bünyesinde deprem araştırma merkezi
        İTÜ bünyesinde deprem araştırma merkezi
        Yeşilçam'ın 'kötü adamı'ndan kötü haber
        Yeşilçam'ın 'kötü adamı'ndan kötü haber
        Oyun biriminde işten çıkartma depremi
        Oyun biriminde işten çıkartma depremi
        Beşiktaş'ta rota yeniden oluşturuldu!
        Beşiktaş'ta rota yeniden oluşturuldu!

        Benzer Haberler

        Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Arıkan, Edirne'deki aday tanıtım top...
        Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Arıkan, Edirne'deki aday tanıtım top...
        Edirne'de spor ve sanatla devamsızlık yapan öğrenciler okula kazandırıldı
        Edirne'de spor ve sanatla devamsızlık yapan öğrenciler okula kazandırıldı
        Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 8 zanlı yakalandı
        Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 8 zanlı yakalandı
        Trakya'daki gümrük kapılarından 2023'te 5,5 milyona yakın araç geçiş yaptı
        Trakya'daki gümrük kapılarından 2023'te 5,5 milyona yakın araç geçiş yaptı
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de düzenlenen Uluslararası Veteran Basketbol Turnuvası başladı
        Edirne'de düzenlenen Uluslararası Veteran Basketbol Turnuvası başladı