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        Edirne'de apartmanın giriş katında çıkan yangın söndürüldü

        Edirne'de bir apartmanın giriş katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 15:23 Güncelleme: 26.01.2024 - 15:37
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        Edirne'de apartmanın giriş katında çıkan yangın söndürüldü
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        Edirne'de bir apartmanın giriş katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Mithat Paşa Mahallesi Arif Paşa Caddesi'ndeki bir apartmanın birinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Binanın üst katlarında yoğun duman nedeniyle mahsur kalan biri hamile 2 kişi itfaiye ekiplerince merdivenli araç yardımıyla kurtarıldı. Dumandan etkilenen hamile kadın sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

        Yangın, bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

        Ev sahibi Yağmur Ballı, yangın esnasında evde çocuklarının bulunduğunu ve evde hasar oluştuğunu ifade etti.

        Apartman sakinlerinden Selami Halaç, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldığını söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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