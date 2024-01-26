Üzerine duvar devrilen kadın, yaşamını yitirdi (2)

HAYATINIKAYBETTİ

Edirne'nin Keşan ilçesinde, devrilen duvarın altında kalan, kaldırıldığı hastanede ameliyata alınan Melike Dölçek, kurtarılamadı. Dölçek´in cenazesi, otopsi için hastane morguna konuldu. Evli ve 2 çocuk annesi Melike Dölçek´in hastaneye gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu.

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