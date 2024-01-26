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        Üzerine duvar devrilen kadın, yaşamını yitirdi (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 14:59 Güncelleme: 26.01.2024 - 14:59
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        Üzerine duvar devrilen kadın, yaşamını yitirdi (2)
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        HAYATINIKAYBETTİ

        Edirne'nin Keşan ilçesinde, devrilen duvarın altında kalan, kaldırıldığı hastanede ameliyata alınan Melike Dölçek, kurtarılamadı. Dölçek´in cenazesi, otopsi için hastane morguna konuldu. Evli ve 2 çocuk annesi Melike Dölçek´in hastaneye gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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