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        Edirne'de fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi

        Edirne'de etkili olan fırtına nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 13:50 Güncelleme: 26.11.2023 - 13:55
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        Edirne'de fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi
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        Edirne'de etkili olan fırtına nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi.

        Keşan ilçesinde fırtına ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

        İlçedeki Mehmet Gemici Cennet Bahçesi'nde 20 ağaç fırtına nedeniyle zarar gördü.

        Ağaçlardan bazıları devrilirken bazılarının dalları kırıldı.

        Bahçe, hasarın giderilmesi ve ağaçların kaldırılması için geçici olarak kapatıldı.

        Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AA muhabirine, Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi Keşan'da da yağış ve fırtınanın etkili olduğunu söyledi.

        Fırtına nedeniyle ilçede olumsuzluklar yaşandığını belirten Helvacıoğlu, "Ağaçların kökünden söküldüğü fırtınada Mehmet Gemici Cennet Bahçesi içindeki kameriyeler ve duvar da zarar gördü. Meydana gelen zararı gidermek için bahçeyi geçici bir süre kapatma kararı alıyoruz. Hasar giderme çalışması sonrası parkımız yeniden hizmete açılacak." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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