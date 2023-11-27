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        Edirne Valisi Sezer, içme suyu ve tarımsal sulamayla ilgili eksikliklerin mayısa kadar giderileceğini belirtti

        Edirne Valisi Yunus Sezer, kentteki içme suyu ve tarımsal sulamayla ilgili eksikliklerin mayısa kadar giderileceğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 17:05 Güncelleme: 27.11.2023 - 17:13
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        Edirne Valisi Sezer, içme suyu ve tarımsal sulamayla ilgili eksikliklerin mayısa kadar giderileceğini belirtti
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, kentteki içme suyu ve tarımsal sulamayla ilgili eksikliklerin mayısa kadar giderileceğini belirtti.

        Sezer, İl Genel Meclisinin kasım ayı toplantısında yaptığı konuşmada, 2024 yılı bütçesini hazırlarken yol, içme suyu, sulama ve enerji konularına öncelik verdiklerini söyledi.

        Muhtarlar, köy halkı, kaymakamlar ve il genel meclis üyelerinin taleplerini yerinde değerlendirerek bütçe programının hazırlandığını belirten Sezer, "İlimiz bir tarım şehri ve yoğun bir şekilde tarım yapılıyor. Tarımın güçlendirilmesi adına neler yapılabilir bunları değerlendirme imkanı bulduk. Burası belli temel konuları geride bırakarak büyük projelere adım atmak mecburiyetinde olan bir il. 5 beş yıl içerisinde Edirne çok farklı yerlere gelecektir. Hem tarımda hem sanayide hem ulaşımda Türkiye'nin kilit illerinden biridir. Bu önemli görevini, vazifesini bir üst noktaya taşıyacaktır. Bizim artık belli konuları geride bırakmamız gerekiyor." dedi.

        Sezer, köylerdeki içme suyu sıkıntısının çözüldüğünü dile getirdi.

        Keşan ve Enez'de yazın artan nüfus nedeniyle içme suyu yetersizliğinin olduğunu ifade eden Sezer, "Yetersiz alanlarla ilgili olarak gerekli çalışmalar yapılacak. Bizim köylerimizde yaşayan hiçbir vatandaşımızın 'ben içme suyu yönünden sıkıntı çekiyorum' dememesi lazım. Bununla ilgili olarak planlarımızı yaptık. İlave kaynak gerekiyorsa ilave kaynak, ilave kuyu vurulacaksa ilave kuyu ve bunda da hiçbir maliyet gözetilmiyor. Yani amiyane tabirle Fizan'da bile olsa su getirmemiz gerekiyor. Su çünkü insani bir ihtiyaçtır ve bununla ilgili olarak vatandaşlarımızı sınav etmememiz lazım." diye konuştu.

        Sezer, köylerdeki yol sorununun çözümü konusunda plent tesisinin kurulmasıyla önemli bir adım atarak sıcak asfalt çalışmalarına hız verdiklerini belirtti.

        Gelecek yıl için 150 kilometre sıcak asfalt hedefi koyduklarını söyleyen Sezer, şunları kaydetti:

        "Önümüzdeki 3 yıl içerisinde Edirne'deki bu yol iyileştirme problemini artık geride bırakmayı istiyoruz. Bu sene, birçok köyü birbirine bağlayan grup yollarını yapacağız. Seneye yine grup yolları başta olmak üzere nüfus yoğunluğu ve trafiğin fazla olduğu köylerimizin yollarını asfalt yapacağız ve sonraki aşamada da diğer köylerimiz olmak üzere üç aşamalı bir plan çerçevesinde bu yol problemini artık Edirne'nin kırsal alanında gündemimizden çıkartmak istiyoruz. Bu enerjimizi de artık daha üretken projelere yöneltmek istiyoruz."

        Sezer, sulama konusunda da DSİ'nin devam eden projelerinin olduğunu, bunların tamamlanması için yoğun bir çalışma yürüttüklerini dile getirdi.

        Tarım kenti Edirne'de sulanabilecek araziler için gereken yatırımlara öncelik verdiklerini ifade eden Sezer, "İlçelerimizden gelen taleplerin hemen hemen tamamını değerlendirdik. Sulamayla ilgili göletlerin tadilatı, temizlenmesi, kanalların bakımıyla ilgili olarak kooperatiflerimize destek verilmesi yönünde karar aldık. Bu noktada gelen taleplerin tamamını gündemimize aldık ve değerlendirdik. 2024 için de bu sene yapamadıklarımızı programa aldık. Onlar da inşallah gerçekleştireceğiz ve hep beraber görme imkanımız olacak." dedi.

        Sezer, köylerde içme ve sulama suyunun çıkarılması ve taşınmasında solar enerji sistemlerinin kullanılmasını da yatırım programına aldıklarını belirtti.

        Yoğun enerjinin tüketildiği köylerde vatandaşın üzerine binen yükü azaltmak adına enerji projelerini de bu sene gündeme aldıklarını ifade eden Sezer, "Grup köylerinde bu sene hem şebekeyi yenileyeceğiz hem de ilave kaynaklar bularak güneş enerji sistemine orayı kavuşturacağız. Bu yıllardır kangren olmuş problemlerden bir tanesiydi. Bu sene inşallah onu da çözmüş olacağız. İçme suyu ve sulamayla ilgili konular mayısa kadar tamamlanacak. Çünkü mayıstan sonra köylerde bir nüfus yoğunluğu oluyor. Bir de tarımsal sulama bu dönemde başlıyor. Bu döneme kadar ihaleleri tamamlanıp faaliyete geçirilecek konular. 2024 yılı bütçemizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Toplantıda, Edirne İl Özel İdare'nin 2024 yılı bütçesi oy birliğiyle 1 milyar 22 milyon lira olarak belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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