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        Edirne'de otomobilde çıkan yangın söndürüldü

        Edirne'de otomobilde çıkan yangın sürücü tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 16:53 Güncelleme: 12.12.2023 - 16:57
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        Edirne'de otomobilde çıkan yangın söndürüldü
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        Edirne'de otomobilde çıkan yangın sürücü tarafından söndürüldü.

        Abdurrahman Mahallesi'nde park halinde çalışır vaziyetteki Gökhan Şaban'a ait KOB-1537 Yunanistan plakalı otomobilin motor kısmı alev aldı.

        Sürücü itfaiye ekiplerine haber verdikten sonra, aracındaki yangın tüpüyle alevlere müdahale etti.

        Otomobilde çıkan yangın sürücü tarafından söndürüldü, araçta maddi hasar oluştu.

        Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri de kontrolde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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