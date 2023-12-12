Edirne'de 3 FETÖ mensubu Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ mensubu gözaltına alındı.
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ mensubu gözaltına alındı.
Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terörle mücadele, emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Jandarma ekiplerince son bir haftada yapılan çalışmalar kapsamında Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ mensubu yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.
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