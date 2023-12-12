Edirne'de 20 ton sahte gübre ele geçirildi
Edirne'de jandarma ekipleri tarafından bir kamyonda 20 ton sahte gübre ele geçirildi.
Edirne'de jandarma ekipleri tarafından bir kamyonda 20 ton sahte gübre ele geçirildi.
Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda gerçekleştirilen çalışmalarda Lalapaşa ilçesinde bir kamyonda yapılan aramada 20 ton sahte gübre ele geçirildi.
Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.
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