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        Edirne'de 20 ton sahte gübre ele geçirildi

        Edirne'de jandarma ekipleri tarafından bir kamyonda 20 ton sahte gübre ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 12:33 Güncelleme: 12.12.2023 - 12:36
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        Edirne'de 20 ton sahte gübre ele geçirildi
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        Edirne'de jandarma ekipleri tarafından bir kamyonda 20 ton sahte gübre ele geçirildi.

        Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda gerçekleştirilen çalışmalarda Lalapaşa ilçesinde bir kamyonda yapılan aramada 20 ton sahte gübre ele geçirildi.

        Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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