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        Edirne´de 20 ton sahte gübre ele geçirildi

        EDİRNE´de jandarma tarafından durdurulan kamyonda 20 ton sahte gübre ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 12:48 Güncelleme: 12.12.2023 - 12:55
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        Edirne´de 20 ton sahte gübre ele geçirildi
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        EDİRNE´de jandarma tarafından durdurulan kamyonda 20 ton sahte gübre ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lalapaşa ilçesinde durumundan şüphelendikleri kamyonu durdurarak arama yaptı. Aramada, piyasaya sürülmek istenen 20 ton sahte gübre ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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