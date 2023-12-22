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        Edirne'den kısa kısa

        TED Edirne Kolejinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 93. yıl dönümü dolayısıyla konser verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 13:42 Güncelleme: 22.12.2023 - 13:47
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        Edirne'den kısa kısa
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        TED Edirne Kolejinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 93. yıl dönümü dolayısıyla konser verildi.

        Kolejden yapılan açıklamaya göre, okulun konferans salonunda düzenlenen konserde öğretmen ve öğrenciler sahne aldı.

        Koro "Hoş geldin", "Yüksek yüksek tepelere", "Bir fırtına tuttu bizi", "Kırmızı gülün alı var", "Bülbülüm altın kafeste", "Edirne'nin ardı bayler", "Eğilmez başın gibi", "Bozdoğan", " Çıkayım gideyim", "Tunca'nın üstünde", "Bakkallar satıyor" ve "Kızılcıklar oldu mu?" eserlerini seslendirdi.

        Programda, Hotead Modernize Halk Oyunları Topluluğu da gösteri sundu.

        - İpsala'da Erasmus toplantısı

        İpsala ilçesinde Erasmus toplantısı gerçekleştirildi.

        İpsala Halk Eğitimi Merkezindeki toplantıda "İpsala Erasmus ile Bir Adım Önde" Projesi tanıtıldı.

        Toplantıya katılan 40 girişimciye eğitim çalışmaları hakkında bilgi verildi.

        Proje eğitimlerinin süreceği kaydedildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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