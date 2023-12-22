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        Edirne'de sis etkili oldu

        EDİRNE'desis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye düştü. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 12:44 Güncelleme: 22.12.2023 - 12:45
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        Edirne'de sis etkili oldu
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        EDİRNE'desis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye düştü. 

        Edirne sabah saatlerinden itibaren yoğun sisin etkisi altına girdi. Kentin simgelerinden Selimiye Camisi başta olmak üzere tarihi eserler sisle kaplandı, görüş mesafesi, yer yer 30 metreye kadar düştü. Polis ekipleri, trafikte yoğunluk yaşanmaması için önemli noktalarda önlem aldı. Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte, sisin ilerleyen saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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