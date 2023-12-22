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        Edirne'deki operasyonlarda çok miktarda gümrük kaçağı tütün ürünü ele geçirildi

        Edirne'de düzenlenen operasyonlarda çok miktarda gümrük kaçağı tütün ürünü ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 10:05 Güncelleme: 22.12.2023 - 10:05
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        Edirne'deki operasyonlarda çok miktarda gümrük kaçağı tütün ürünü ele geçirildi
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        Edirne'de düzenlenen operasyonlarda çok miktarda gümrük kaçağı tütün ürünü ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda kent merkezi ve Keşan ilçesinde şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapıldı.

        Ekiplerin 6 adreste gerçekleştirdiği aramada gümrük kaçağı 14 bin 847 makaron (filtreli sigara kağıdı), 32 kilo 664 gram tütün, 682 paket sarma sigara ve 318 puro ele geçirildi.

        Şüpheliler hakkında tahkikat başlatıldı

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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