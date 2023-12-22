Edirne'deki operasyonlarda çok miktarda gümrük kaçağı tütün ürünü ele geçirildi
Edirne'de düzenlenen operasyonlarda çok miktarda gümrük kaçağı tütün ürünü ele geçirildi.
Edirne'de düzenlenen operasyonlarda çok miktarda gümrük kaçağı tütün ürünü ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda kent merkezi ve Keşan ilçesinde şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapıldı.
Ekiplerin 6 adreste gerçekleştirdiği aramada gümrük kaçağı 14 bin 847 makaron (filtreli sigara kağıdı), 32 kilo 664 gram tütün, 682 paket sarma sigara ve 318 puro ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında tahkikat başlatıldı
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