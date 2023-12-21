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        Edirne'de jandarmadan düzensiz göçle mücadele eğitimi

        Edirne'de jandarma düzensiz göçle mücadele eğitimi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 16:46 Güncelleme: 21.12.2023 - 16:54
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        Edirne'de jandarmadan düzensiz göçle mücadele eğitimi
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        Edirne'de jandarma düzensiz göçle mücadele eğitimi gerçekleştirdi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, düzensiz göçle mücadele kapsamında kamu kurumlarında görevli personelleri bilgilendirme çalışmaları sürüyor.

        İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Havsa ilçesinde düzenlenen toplantıda kamu personelleri, siyasi parti temsilcileri ve muhtarlar bilgilendirildi.

        Toplantıda düzensiz göçün tanımı ve çeşitleri, Türkiye'deki düzensiz göçün sebepleri, düzensiz göçmenlerin geçiş güzergahları, Edirne'nin düzensiz göç konusundaki önemi ve son beş yılda meydana gelen düzensiz göçmen olaylarının değerlendirilmesi yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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