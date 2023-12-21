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        Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 93. yıl dönümü konserle kutlandı

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 93. yıl dönümü dolayısıyla konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 21:13 Güncelleme: 21.12.2023 - 21:18
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        Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 93. yıl dönümü konserle kutlandı
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 93. yıl dönümü dolayısıyla konser verdi.

        Topluluğun Türkocağı Caddesi'ndeki binasında sanat yönetmeni Yıldıray Öztürk'ün yönetimindeki konserde, Ulu Önder Atatürk'ün sevdiği 14 eser seslendirildi.

        Konserde solistler Gülsemin Gonce, Yeşim Birgin, Ayhan Bal ve Orhan Çabuk sahne aldı.

        "Vardar ovası", "Kırmızı gülün alı var" ve "Dağlar dağlar viran dağlar" gibi eserlerin seslendirildiği konserde, vatandaşlar da sanatçılara zaman zaman eşlik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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