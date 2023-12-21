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        Edirne'de, 'kalıcı yaz saati' uygulamasına gemici fenerleriyle protesto

        EĞİTİM ve Bilim İş Görenleri Sendikası (Eğitim-İş) Edirne şubesi, 6 yıldan bu yana devam eden kalıcı yaz saati uygulamasını, ellerinde gemici fenerleriyle yaptıkları eylemle protesto etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 18:53 Güncelleme: 21.12.2023 - 18:55
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        Edirne'de, 'kalıcı yaz saati' uygulamasına gemici fenerleriyle protesto
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        EĞİTİM ve Bilim İş Görenleri Sendikası (Eğitim-İş) Edirne şubesi, 6 yıldan bu yana devam eden kalıcı yaz saati uygulamasını, ellerinde gemici fenerleriyle yaptıkları eylemle protesto etti.

        Eğitim-İş Edirne Şubesine üye öğretmenler, Saraçlar Caddesi'nde yaptıkları basın açıklamasıyla, 6 yıldan bu yana devam eden kalıcı yaz saati uygulamasına tepki gösterip, gemici fenerleriyle protesto gerçekleştirdi. Şube Başkanı Murt Akçay, çocukların karanlığa mahkum edildiğini belirterek, hükümete uygulamadan vazgeçilmesi yönünde çağrıda bulundu.

        'ÇOCUKLAR OLUMSUZ ETKİLENİYOR'

        Eğitimin gün ışığında olması gerektiğini belirten Akçay, "Eğitimi ve çalışma saatlerini gün ışığına göre planlamayan AKP, 2016´dan beri hayatımıza soktuğu kalıcı yaz saati uygulamasıyla da, özellikle kış mevsiminde, tüm ülkeyi karanlığa mahkum etmiştir. Ülkenin bulunduğu coğrafi konuma göre yapılması gereken saat düzenlemesinin siyasi iktidarın bilimsel dayanaklardan uzak bir şekilde inatla yerine getirmemesi sonucunda, gün ışığına göre planlanmayan ders saatleri, karşılanmayan okul ve derslik ihtiyacı inatla sürdürülen kalıcı yaz saati uygulaması eğitimi ve çocuklarımızı olumsuz etkilemektedir. Bu plansızlık ve inat sebebiyle çocuklarımız, daha günün ağarmadığı saatlerde yollara düşmek zorunda kalmaktadır. Uykuya ve gün ışığına gelişimsel olarak en ihtiyaç duyduğu yıllarda çocuklarımızın bu kör, ışıksız saatlerde okula gitmek zorunda bırakılması velileri de zora düşürmektedir. Özellikle kış mevsiminde, günün ilk ders saatlerinde çocuklar henüz uyku mahmurluğunu üzerlerinden atamadığı için verim alınamamaktadır" diye konuştu.

        'HANELERİN YÜKÜNÜ DAHA DA ARTIRMAKTADIR'

        Gün ışığına göre planlanmayan çalışma saatleri ve kalıcı yaz saati uygulamasının ekonomiyi de vurduğunu söyleyen Akçay, "Günün karanlığa mahkum edilen ilk saatlerinde hem ısınma hem aydınlanma için enerji tüketilmekte, enerjide dışa bağlı hale getirilen ülkemiz için bu tüketim, milli sermayenin de erimesini beraberinde getirmektedir. Ayrıca yurttaşların ezici bir çoğunluğu barınma ve fatura giderleri altında ezilirken, bu saat uygulaması yüzünden mecburi kılınan fazladan enerji tüketimi, hanelerin yükünü daha da artırmaktadır" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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