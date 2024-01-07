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        Keşan'da sokak kütüphanesinden 15 bin kişi faydalandı

        Keşan ilçesindeki sokak kütüphanesi hizmet vermeye devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 15:22 Güncelleme: 07.01.2024 - 15:25
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        Keşan'da sokak kütüphanesinden 15 bin kişi faydalandı
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        Keşan ilçesindeki sokak kütüphanesi hizmet vermeye devam ediyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hastane Caddesi'ndeki Keşan Lisesi Sokak Kütüphanesi vatandaşlardan ilgi görüyor.

        Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından kütüphanenin raflarına yeni kitaplar konuldu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Andaç Gedik, açıldığı günden bu yana sokak kütüphanesi raflarına 11 bin kitabın konulduğunu belirtti.

        Yaklaşık 15 bin vatandaşın sokak kütüphanesinden faydalandığını ifade eden Gedik, şunları kaydetti:

        "Vatandaşlarımızın bize bağışladığı kitapları da teslim alarak kütüphanemizin raflarına koyuyoruz. Burada önemli bir sirkülasyon var. Vatandaşlarımız ulaştıkları kitapları bitirdikten sonra yerine getiriyor ve yeni kitap alabiliyor. Bizim en büyük beklentimiz sokak kütüphanesine zarar verilmemesi, zarar verenlerin uyarılması. Hepimizin evinde okumuş olduğu kitaplar var. Vatandaşlarımızdan okudukları kitapları sokak kütüphanesine bırakmasını bekliyoruz. Buradan kitabı alarak okuyan vatandaşımız da geri getirecektir. 24 saat boyunca açık bir kütüphane. Vatandaşımıza bu konuda hizmet vermeye devam edeceğiz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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