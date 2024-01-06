Edirne'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sessiz yürüyüşle protesto edildi.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, İsrail'in saldırılarına tepki göstermek için sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.

Selimiye Meydanı'nda bir araya gelen öğrenciler, Türkiye ve Filistin bayraklarıyla Saraçlar Caddesi'ne kadar yürüdü.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Muammer Morkoç, İsrail'in Filistin topraklarında suç işlemeye devam ettiğini söyledi.

İsrail'in yalnızca Filistin halkına karşı değil bütün insanlığa karşı suçlu olduğunu vurgulayan Morkoç, işlediği suçların cezasız kalmayacağını belirtti.

Gazze halkının 91 gündür uçak ve bomba seslerine, yıkıma ve katliama karşı direndiğini anlatan Morkoç, "Bütün bunlara, İsrail tarafından uygulanan teröre rağmen korkmayan ve yılmayan Gazze halkını, tutuklansalar da öldürülseler de görevleri başından bir an ayrılmayan Gazzeli sağlık çalışanlarını selamlıyoruz. Biliyoruz ki onlar kan görmeye, aralıksız çalışmaya, uykusuz kalmaya alışıktır ancak hastalarına yardım edememeye, onları çaresizce ölüme bırakmaya asla alışık değildir." diye konuştu.

Morkoç, Gazzeli sağlık görevlileriyle çalışmaya, bölgede kurulacak hastane ve sağlık tesislerinde görev almaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.