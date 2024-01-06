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        Edirne´nin güneyi için `kuvvetli fırtına´ uyarısı

        METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), Edirne´nin güneyi için kuvvetli fırtına uyarısı yapıp, dikkatli olunması yönünde çağrıda bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 14:02 Güncelleme: 06.01.2024 - 14:05
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        Edirne´nin güneyi için `kuvvetli fırtına´ uyarısı
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        METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), Edirne´nin güneyi için kuvvetli fırtına uyarısı yapıp, dikkatli olunması yönünde çağrıda bulundu.

        MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; bu gece saatlerinden itibaren Edirne´nin güneyinde (Enez, İpsala, Keşan, Uzunköprü, Meriç) güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) beklendiği bildirildi. Açıklamada, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlemeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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