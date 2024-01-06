METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), Edirne´nin güneyi için kuvvetli fırtına uyarısı yapıp, dikkatli olunması yönünde çağrıda bulundu.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; bu gece saatlerinden itibaren Edirne´nin güneyinde (Enez, İpsala, Keşan, Uzunköprü, Meriç) güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) beklendiği bildirildi. Açıklamada, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlemeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.