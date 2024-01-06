Kaçırılan öğrenci servisinin içindeki panik anları kamerada!

İstanbul'da, Kadıköy Zühtüpaşa Mahallesi, Özalp Sokak'ta, 4 Ocak Perşembe günü saat 07.00 sıralarında , Tuzla'da bulunan özel bir okula ait servis aracı bir sitenin önünden öğrenci aldıktan sonra bir kişi tarafından kaçırılmıştı.

SERVİS ŞOFÖRÜNE "STEPNENE BİR BAK" DEMİŞTİ DHA'da yer alan habere göre yaya olarak aracın yanına yaklaşan ve aracın arka lastiğinde bir sorun olduğunu söyleyerek şoförü araçtan indiren şüpheli, daha sonra direksiyona geçerek içindeki çocuklarla birlikte aracı kaçırmıştı.

"SİZİNLE BİR İŞİM YOK" Şüpheli bir süre sonra serviste bulunan öğrenciler ile hostesi "Sizinle bir işim yok. Bana araba lazım" diyerek araçtan indirmişti. Olayın duyulmasının ardından polis alarma geçerken, gasp edilen servis minibüsü, Pendik Dumlupınar Mahallesi'nde terk edilmiş olarak bulunmuştu. REKLAM

ZANLININ KİMLİĞİ BELİRLENDİ Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkarak şüphelinin kimliğini kısa sürede tespit etti. Şüphelinin 34 yaşındaki Tolga N. olduğunu belirleyen polis, onu her yerde aramaya başladı.

13 SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI Şüphelinin daha önceden 13 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin işlediği suçlar arasında mala zarar vermek, açıktan hırsızlık, iş yerinden hırsızlık, otodan hırsızlık, uyuşturucu madde bulundurmak olduğu tespit edildi.

OLAYDAN SONRA ANKARA'YA GİTTİ Yapılan çalışmalarda şüphelinin gasp ettiği servis aracını terk ettikten sonra dolmuşla Marmaray'a gittiği oradan Gebze'ye geçtiği öğrenildi. Kocaeli'ne geçtiği tespit edilen şüphelinin burada bir arkadaşının yanına giderek borç para aldığı öğrenildi. Şüpheli Tolga N.'nin daha sonra otobüs bileti alarak Ankara'ya ulaştığı ortaya çıktı. REKLAM

KÜLLİYEDE KORUMA POLİSLERİ DURDURDU Şüphelinin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin içeri girmek istediği, Cumhurbaşkanlığı korumaları tarafından durdurduğu öğrenildi. Şüphelinin, "Ben buraya gelmek için okul servisi kaçırdım" dediği belirlendi. Bu gelişme üzerine gelen şüphelinin, İstanbul'da servis kaçırdığı iddiasıyla aranan şüpheli olduğu tespit edilerek gözaltına alınarak İstanbul'dan gelen Gasp Büro Amirliği ekiplerine teslim edildiği öğrenildi. TUTUKLANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheli, dün Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. ARAÇ KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI Öte yandan, kaçırılan servis minibüsünün içindeki araç kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelinin şoför koltuğuna oturarak minibüsle hızla ilerlediği görülüyor. Servisteki öğrencilerin korku ve panik içinde bağrışmaları duyulurken, şüphelinin "Korkmayın araç lazımdı, sakin olun indireceğim" dediği duyuluyor.