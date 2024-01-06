Üreticilere soğuk havada ilaçlama yapmayın uyarısı

Edirne Ziraat Odası soğuk havada ilaçlama yapılmaması konusunda üreticileri uyardı.

Odadan yapılan açıklamada, tahmin raporlarına göre hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde düşeceği, soğuk hava şartlarında ilaçlamanın başarılı olmayacağı ifade edildi.

Geniş ve dar ot ilaçlamalarına ara verilmesi gerektiği belirtilen açıklamada şunlara yer verildi:

"Unutmayın ki ilaçlamanın başarılı olabilmesi için sadece ilacı attığınız günün hava sıcaklıkları tek başına yeterli değildir. Uygulamadan önceki 1 hafta ile uygulamadan sonraki 10 gün çok önemlidir. Bitkinin ve yabancı otların stres altında olduğu dönemlerde uygulama yapılmayarak bu koşulların düzelmesi beklenmelidir. Lütfen stres koşulları altında ilaçlama yapmayınız."