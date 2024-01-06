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        Haberler Dünya ABD'de havada büyük panik: Uçağın penceresi havada patladı

        ABD'de havada büyük panik: Uçağın penceresi havada patladı

        ABD'de Alaska Havayolları'na ait bir uçak, havadayken basıncın düşmesi sonucu penceresinin patlamasının ardından Portland Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yaptı. Uçağın içindeki anlar kameralara yansıdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2024 - 11:06 Güncelleme: 06.01.2024 - 11:16
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        ABD'de havada büyük panik: Uçağın penceresi havada patladı
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        Alaska Airlines'ın Ontario, California'ya gitmekte olan 1282 sefer sayılı uçağı havalandıktan kısa süre sonra basınç kaybı yaşadı ve 171 yolcu ve 6 mürettebatla Portland'a acil iniş yaptı.

        Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu da yaptığı açıklamada, Alaska Havayolları'na ait Boeing 737 MAX 9 uçağının Portland, Oregon'dan kalktıktan kısa bir süre sonra acil iniş yapmaya zorlayan bir basınç kaybı olayının incelendiğini ifade etti.

        Sosyal medya paylaşımlarında ise uçakta bir pencerenin patladığı ve oksijen maskelerinin takıldığını görülüyor.

        Flightradar24 web sitesindeki bir gönderide, uçağın dış fotoğraflarının, uçuş sırasında arka kabin orta çıkış kapısının uçaktan ayrıldığını gösterdiğini söyledi.

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        Federal Havacılık İdaresi, mürettebatın bir basınç sorunu bildirdiğini ve araştıracağını söyledi.

        FAA verilerine göre yeni MAX 9, Ekim ayı sonlarında Alaska Havayolları'na teslim edildi ve Kasım ayı başında sertifikalandırıldı.

        Alaska Havayolları yaptığı açıklamada "Bu tür olaylar nadir olmakla birlikte, uçuş ekibimiz

        durumu güvenli bir şekilde yönetmek için eğitildi ve hazırlandı. Olanları araştırıyoruz ve daha fazla bilgi geldikçe paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

        Boeing ise yaptığı açıklamada acil inişin araştırıldığını söyledi. Şirket, yaptığı açıklamada "Alaska Havayolları'nın 1282 sefer sayılı uçuşuyla ilgili olayın farkındayız. Daha fazla bilgi toplamak için çalışıyoruz ve müşterimizle iletişim halindeyiz. Boeing teknik ekibi soruşturmayı desteklemeye hazır" dedi.

        Yaşanan olaya yönelik inceleme sürüyor.

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        #Alaska Havayolları
        #dünya
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