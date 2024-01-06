Edirne Valisi Sezer, amatör spor kulübü temsilcileriyle bir araya geldi Edirne Valisi Yunus Sezer, amatör spor kulübü temsilcileriyle toplantıda bir araya geldi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, amatör spor kulübü temsilcileriyle toplantıda bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Deveci Han Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda spor kulüplerinin faaliyetleri görüşüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Sezer, Edirne'de 48 farklı branşta 195 spor kulübünün bulunduğunu belirtti.

Kulüp temsilcilerinin istek ve taleplerini dinleyen Sezer, amatör spor kulüplerinin faaliyetlerini sürdürmeleri için destek vereceklerini ifade etti.

Sezer, toplantıların aylık olarak devam edeceğini kaydetti.