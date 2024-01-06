Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne Valisi Sezer, amatör spor kulübü temsilcileriyle bir araya geldi

        Edirne Valisi Yunus Sezer, amatör spor kulübü temsilcileriyle toplantıda bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 10:00 Güncelleme: 06.01.2024 - 10:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne Valisi Sezer, amatör spor kulübü temsilcileriyle bir araya geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne Valisi Yunus Sezer, amatör spor kulübü temsilcileriyle toplantıda bir araya geldi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre Deveci Han Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda spor kulüplerinin faaliyetleri görüşüldü.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Sezer, Edirne'de 48 farklı branşta 195 spor kulübünün bulunduğunu belirtti.

        Kulüp temsilcilerinin istek ve taleplerini dinleyen Sezer, amatör spor kulüplerinin faaliyetlerini sürdürmeleri için destek vereceklerini ifade etti.

        Sezer, toplantıların aylık olarak devam edeceğini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Otomobil durağa daldı! Karı koca can verdi!
        Otomobil durağa daldı! Karı koca can verdi!
        Askerlik borçlanmasına vergi iadesi
        Askerlik borçlanmasına vergi iadesi
        Kombo virüs salgını: Yeniden maske takma zamanı mı?
        Kombo virüs salgını: Yeniden maske takma zamanı mı?
        Komşu'ya 'Golden Visa' ilgisi
        Komşu'ya 'Golden Visa' ilgisi
        4 uzatmalı tarihi maç!
        4 uzatmalı tarihi maç!
        Meteoroloji'den son dakika... 2 bölgede fırtına! 3 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den son dakika... 2 bölgede fırtına! 3 bölgede sağanak!
        Yüzde 48 artışla başladı
        Yüzde 48 artışla başladı
        TIR, refüje çıktı! Nefeslerin tutulduğu an kamerada!
        TIR, refüje çıktı! Nefeslerin tutulduğu an kamerada!
        "TFF Başkanı istifa etmeli"
        "TFF Başkanı istifa etmeli"
        "Federasyon nerede derse o zaman oynarız"
        "Federasyon nerede derse o zaman oynarız"
        "Aday olmayı planlamıyorum"
        "Aday olmayı planlamıyorum"
        Riyad'da neler yaşandı? Dakika dakika anlattı
        Riyad'da neler yaşandı? Dakika dakika anlattı
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        İşte 5 Ocak'ta vizyona giren filmler
        İşte 5 Ocak'ta vizyona giren filmler
        Hasan Çetin tutuklandı!
        Hasan Çetin tutuklandı!
        Van Bronckhorst defteri kapandı!
        Van Bronckhorst defteri kapandı!
        Eski taş ocağında bulundu! 54 çocuğa ait
        Eski taş ocağında bulundu! 54 çocuğa ait
        Son yılların gözdesi yeni nesil pişiriciler: Air fryer tamamen sağlıklı mı?
        Son yılların gözdesi yeni nesil pişiriciler: Air fryer tamamen sağlıklı mı?
        Casusluk operasyonunda 15 şüpheli tutuklandı
        Casusluk operasyonunda 15 şüpheli tutuklandı

        Benzer Haberler

        Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı
        Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı
        Edirne'de 17 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 17 düzensiz göçmen yakalandı
        Yüzme milli takım seçmeleri Edirne'de başladı
        Yüzme milli takım seçmeleri Edirne'de başladı
        HEP-SEN Genel Başkanı Şimşek: Sendikal faaliyetlerimizi engelleyenlere hesa...
        HEP-SEN Genel Başkanı Şimşek: Sendikal faaliyetlerimizi engelleyenlere hesa...
        Edirne Valisi Sezer, İpsala'daki sosyal tesisin açılışına katıldı
        Edirne Valisi Sezer, İpsala'daki sosyal tesisin açılışına katıldı
        Edirne tarım ve gıdaya dayalı OSB'lerle çekim merkezi olmayı hedefliyor
        Edirne tarım ve gıdaya dayalı OSB'lerle çekim merkezi olmayı hedefliyor