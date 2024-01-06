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        Haberler Gündem 3. Sayfa TIR, refüje çıktı! Mucize kamerada! - haberler

        TIR, refüje çıktı! Nefeslerin tutulduğu an kamerada!

        Mersin'in Erdemli ilçesinde, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan genç bir kız öğrenci, otomobille çarpışıp refüje çıkan TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 09:37 Güncelleme: 06.01.2024 - 10:06
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        TIR, refüje çıktı! Nefeslerin tutulduğu an kamerada!
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        Mersin'de önceki gün kaza, öğleden sonra Mersin- Antalya D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. İbrahim K. yönetimindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen Ali B. yönetimindeki TIR ile çarpıştı.

        GENÇ KIZ YOLUN KARŞISINA GEÇECEKTİ

        DHA'da yer alan habere göre kaza sırasında yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen bir kız öğrenci, çarpışmanın etkisiyle refüje çıkan TIR´ın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

        KURTULDU ANCAK ŞOKA GİRDİ

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        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan ve hafif yaralanan 3 kişi ile şok geçiren öğrenci, sağlık ekiplerince Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

        Öte yandan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

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        #Mersin
        #Son dakika haberler
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