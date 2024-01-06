Otomobil durağa daldı! Karı koca can verdi! Antalya'nın Kepez ilçesinde, otomobilin otobüs durağında bekleyen yolculara çarpması sonucu, 65 yaşındaki Fatma ve 66 yaşındaki Hüseyin Keser hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Polis ekipleri sürücünün yakalanması için çalışma başlattı

Antalya'da korkunç kaza, Kepez ilçesi, Hüsnü Karakaş Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil, "durak" tabelası asılı direğe ve burada bekleyenlere çarptı.

KARI KOCA OLAY YERİNDE ÖLDÜLER AA'da yer alan habere göre çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Fatma (65) ve Hüseyin Keser (66) çiftinin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 1 kişi de ambulansla hastaneye götürüldü.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Keser çiftinin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Otomobil sürücüsü ile yanındaki bir kişinin kaza sonrası yaya olarak kaçtığı ileri sürüldü.

POLİS, KAÇAN SÜRÜCÜYÜ ARIYOR Polis ekipleri sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Kazayı gören Yılmaz Hatunana, gazetecilere, kazanın hemen sonrası yaşananlara şahit olduğunu söyledi.

YÜREK YAKAN RASLANTI Hayatını kaybeden çiftin bir esnaf arkadaşının akrabası olduğunu belirten Hatunana, "Kaza sonrası kasaplık yapan arkadaşımızın yanına gitmiştik. Durakta bir kaza olduğunu ve yaşlı bir çiftin vefat ettiğini söyledik. Arkadaşımız da kaza yerine geldiğinde ölen kişilerin kayınvalidesi ve kayınpederi olduğunu öğrendi" diye konuştu.

KAZA, KAMERAYA DA YANSIDI Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kayıtlarda, "durak" tabelası asılı direğin yanında 3 kişinin beklediği ve hızla gelen bir aracın direğe ve yolculara çarptığı görülüyor.