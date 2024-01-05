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        Edirne Valisi Sezer, İpsala'daki sosyal tesisin açılışına katıldı

        Edirne Valisi Yunus Sezer, İpsala Kaymakamlığı Sosyal Tesisi'nin açılışını gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 17:25 Güncelleme: 05.01.2024 - 17:31
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        Edirne Valisi Sezer, İpsala'daki sosyal tesisin açılışına katıldı
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, İpsala Kaymakamlığı Sosyal Tesisi'nin açılışını gerçekleştirdi.

        Saraç İlyas Mahallesi'ndeki tesisin açılış kurdelesini öğrencilerle birlikte kesen Vali Sezer, Kaymakam Ömer Sevgili'den tesis hakkında bilgi aldı.

        Açılışın ardından tesisi gezen Sezer, öğrencilerle birlikte oyun oynadı.

        Açılışa AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın ve Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal da katıldı.

        Vali Sezer, daha sonra esnaf ve vatandaş ziyaretinde bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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