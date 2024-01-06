Real Madrid-Anadolu Efes maçı 4 kez uzadı, EuroLeague tarihine geçti!

Efes potasına 130 sayı gönderen Real Madrid, bir maçta en çok sayı atan kulüp olurken, Bununla birlikte Anadolu Efes, attığı 126 sayıyla THY EuroLeague'de kulüp sayı rekorunu kırdı.

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LARKIN'DEN YENİ REKOR

Anadolu Efes'in yıldız isimlerinden Shane Larkin ise bir EuroLeague maçında 50+ (53:10) dakika oynayan ilk oyuncu olarak tarihe geçti. Hatırlanacağı üzere ABD'li oyun kurucu, Bayern Münih karşısında kaydettiği 49 sayıyla da bir maçta en çok sayı atan oyuncu rekorunu elinde bulunduruyor.