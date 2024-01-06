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        Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı

        Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 09:25 Güncelleme: 06.01.2024 - 09:39
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        Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı
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        Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ile Keşan ve Uzunköprü ilçelerinde bazı adreslere operasyon düzenlendi.

        Yapılan aramada 52 uyuşturucu hap, 19 gram eroin, 7 gram esrar ve çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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