Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı

Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ile Keşan ve Uzunköprü ilçelerinde bazı adreslere operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada 52 uyuşturucu hap, 19 gram eroin, 7 gram esrar ve çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.