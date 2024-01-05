Edirne tarım ve gıdaya dayalı OSB'lerle çekim merkezi olmayı hedefliyor

Edirne Valisi Yunus Sezer, tarım ve gıdaya dayalı organize sanayi bölgeleriyle Edirne'yi çekim merkezi yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Vali Sezer, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen Keşan Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu toplantısına katıldı.

Toplantıda, kurulum çalışmaları süren organize sanayi bölgeleriyle ilgili konular görüşüldü.

Vali Sezer, toplantı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Keşan'a kurulacak organize sanayi bölgesinin altyapı ihalesinin 31 Ocak'ta yapılacağını ifade etti.

Yıl sonuna kadar altyapı çalışmalarını bitirmeyi hedeflediklerini dile getiren Sezer, organize sanayilere büyük önem verdiklerini vurguladı.

İpsala, Keşan ve Uzunköprü'de kurulacak organize sanayilerin kente değer katacağını anlatan Sezer, "Burada lokomotif olacak büyük firmalara öncelik vermek istiyoruz. Önceliğimiz çevreye duyarlı olmak. Tarım ve gıdaya dayalı sanayi öncelikli olmak üzere, çevreye duyarlı sanayi bölgelerini inşa etmeyi ve ilimize kazandırmayı istiyoruz bu manada ilimizi bir çekim merkezi yapmayı hedefliyoruz. İnşallah bunu başarırız." dedi.

Toplantıya, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Eyyüp Batuhan Ciğerci ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.