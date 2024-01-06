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        Edirne'de asayiş

        Uzunköprü'de bir iş yerinde 21 bin 660 doldurulmuş sigara ve 25 kilogram tütün ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 12:03 Güncelleme: 06.01.2024 - 12:03
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        Edirne'de asayiş
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        Uzunköprü'de bir iş yerinde 21 bin 660 doldurulmuş sigara ve 25 kilogram tütün ele geçirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli R.S'nin iş yerinde arama yaptı.

        Aramada 21 bin 660 doldurulmuş sigara ve 25 kilogram tütün ele geçirildi.

        Şüpheli R.S. hakkında "5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.

        - Köpeği çalınan kişi polise başvurdu

        Süloğlu'nda köpeği çalınan kişi polise başvurdu.

        G.A, Salih Omurtak Caddesi'ndeki okulun bahçesinde baktığı köpeğin çalındığını fark etti.

        G.A, Süloğlu Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

        - Uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı

        Uzunköprü'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

        Polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri G.T'yi Aşçıoğlu Mahallesi'nde durdurdu.

        Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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