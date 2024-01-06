Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'den kısa kısa

        Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üreticilere yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 12:02 Güncelleme: 06.01.2024 - 12:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'den kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üreticilere yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

        Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Havsa'ya bağlı Osmanlı ve Taptık köylerinde yapılan toplantıya İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt'ta katıldı.

        Üreticiler, tarımsal sulama, üretimin planlanması, sözleşmeli üretim, tarımsal desteklemeler ve TARSİM konularında bilgilendirildi.

        Bayazıt, üreticilere bereketli sezon geçirmeleri konusunda temennide bulundu.

        - Okur, Büyük Gerdelli köyünü ziyaret etti

        Süloğlu Kaymakamı Adem Can Okur Büyük Gerdelli köyünü ziyaret etti.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Okur, köyde yaşayan yaşlı vatandaşlarla bir araya geldi.

        Yaşlı vatandaşların taleplerini dinleyen Okur, kaymakamlık olarak her zaman yanında olduklarını ifade etti.

        - Duba denetimi

        Edirne Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri araç parkını önlemek için koyulan dubalara yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Maarif Caddesi, Selamsız Sokak ve bağlantı yollarının üzerine denetim yapan ekipler, uygunsuz konulan dubaları tespit etti.

        Dubaları toplayan ekipler tespit edilen işyerlerine cezai işlem uyguladı.

        Ekipler ayrıca işyerlerini dubalama yapmamaları konusunda uyardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Emekli işçi ve çiftçiye ek zam hazırlığı
        Emekli işçi ve çiftçiye ek zam hazırlığı
        Çeyiz parası biriktiriyordu! Merve'yi öldürenler için iddianame
        Çeyiz parası biriktiriyordu! Merve'yi öldürenler için iddianame
        Transferde sıcak gelişme!
        Transferde sıcak gelişme!
        Kaçırılan öğrenci servisindeki panik anları kamerada!
        Kaçırılan öğrenci servisindeki panik anları kamerada!
        15 soruda yerel seçim! Seçim süreci nasıl işleyecek?
        15 soruda yerel seçim! Seçim süreci nasıl işleyecek?
        Ayla Algan'a veda
        Ayla Algan'a veda
        "Bu takımı hiç kimse ayağa kaldıramaz"
        "Bu takımı hiç kimse ayağa kaldıramaz"
        Kurye, kargo sahibine taciz mesajı attı! Kargo şirketine 250 bin TL ceza!
        Kurye, kargo sahibine taciz mesajı attı! Kargo şirketine 250 bin TL ceza!
        Ünlü oyuncu olduğu ortaya çıktı
        Ünlü oyuncu olduğu ortaya çıktı
        ABD'de havada büyük panik: Uçağın penceresi havada patladı
        ABD'de havada büyük panik: Uçağın penceresi havada patladı
        4 uzatmalı tarihi maç!
        4 uzatmalı tarihi maç!
        Komşu'ya 'Golden Visa' ilgisi
        Komşu'ya 'Golden Visa' ilgisi
        Yüzde 48 artışla başladı
        Yüzde 48 artışla başladı
        Siyasi liderler üzerine 10 unutulmaz film
        Siyasi liderler üzerine 10 unutulmaz film
        Van Bronckhorst defteri kapandı!
        Van Bronckhorst defteri kapandı!
        "TFF Başkanı istifa etmeli"
        "TFF Başkanı istifa etmeli"
        Askerlik borçlanmasına vergi iadesi
        Askerlik borçlanmasına vergi iadesi
        Kombo virüs salgını: Yeniden maske takma zamanı mı?
        Kombo virüs salgını: Yeniden maske takma zamanı mı?
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        "Müze zengini" Edirne ziyaretçi sayısını daha yukarılara taşımak istiyor
        "Müze zengini" Edirne ziyaretçi sayısını daha yukarılara taşımak istiyor
        Üreticilere soğuk havada ilaçlama yapmayın uyarısı
        Üreticilere soğuk havada ilaçlama yapmayın uyarısı
        Edirne'de asayiş
        Edirne'de asayiş
        Tek duvarı ayakta kalan tarihi Asker Hastanesi, restorasyona alınıyor
        Tek duvarı ayakta kalan tarihi Asker Hastanesi, restorasyona alınıyor
        Edirne Valisi Sezer, Barutluk Mahallesi sakinleriyle buluştu
        Edirne Valisi Sezer, Barutluk Mahallesi sakinleriyle buluştu
        Edirne Valisi Sezer, amatör spor kulübü temsilcileriyle bir araya geldi
        Edirne Valisi Sezer, amatör spor kulübü temsilcileriyle bir araya geldi