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        Edirne'den kısa kısa

        AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Meriç Kaymakamlığını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 14:47 Güncelleme: 07.01.2024 - 14:56
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        Edirne'den kısa kısa
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        AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Meriç Kaymakamlığını ziyaret etti.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ziyarette Kaymakam Özgü Özen ilçede devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Özen, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Aksal'a teşekkürlerini iletti.

        Ziyarette, Subaşı Belediye Başkanı Hasan Çatalkaya, AK Parti İl Başkan Vekili Aydoğan Akıncı ve Meriç İlçe Başkanı İbrahim Bilgiç de yer aldı.

        - Kaymakam Kökçü'den ziyaret

        Uzunköprü Kaymakamı Onur Kökçü, Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt'ı ziyaret etti.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kökçü, Uzunköprü Tarım ve Orman Müdürü Burak Esen ile Bayazıt'a ziyarette bulundu.

        Ziyarette ilçede tarım ve hayvancılık konusunda uygulanabilecek proje ve yatırımlar konuşuldu.

        - Öğrenciler İstanbul'u gezdi

        Edirne'de hafızlık eğitimi gören Kur'an kursu öğrencileri İstanbul'u gezdi.

        İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Saraçlar, 15 Temmuz ve Hüma Hatun Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler İstanbul'daki tarihi mekanları ziyaret etti.

        Ayasofya Camisi gibi eserleri gezme ve hikayelerini dinleme fırsatı bulan öğrenciler ayrıca Şehitlere Vefa Filistin'e Destek yürüyüşüne de katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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