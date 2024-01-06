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        Edirne'deki yüzme milli takım seçmelerinde 6 Türkiye rekoru kırıldı

        Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen Türkiye Yıldız, Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmeleri'nde genç yüzücüler 6 Türkiye rekoru kırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 21:45 Güncelleme: 06.01.2024 - 21:48
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        Edirne'deki yüzme milli takım seçmelerinde 6 Türkiye rekoru kırıldı
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        Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen Türkiye Yıldız, Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmeleri'nde genç yüzücüler 6 Türkiye rekoru kırdı.

        Edirne'de, dün başlayan milli takım seçmeleri ikinci gün yarışlarıyla devam etti.

        Seçmelerin ilk iki gününde 6 Türkiye rekoru kırıldı.

        Fenerbahçe Kulübü yüzücüsü Can Acar, 50 metre sırtüstü kategorisinde 26.61'lik derecesiyle 15-16 Yaş Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu.

        Fenerbahçeli diğer yüzücülerden Demir Özdemir ise 100 metre serbest stilde 51.40'lık derecesiyle 16 Yaş Türkiye rekoru, Arda Akkoyun 50 metre kelebek stilde 24.27'lik derecesiyle 17 Yaş Türkiye rekoru, Mert Ali Satır 50 metre sırtüstü stilde 25.15'lik 19+ Yaş ve 100 metre sırtüstü stilde 54.46'lık derecesiyle Açık Yaş Türkiye rekoru kırdı.

        Trabzon Yeşilova Spor Kulübü yüzücüsü Kırhan Yılmaz da 200 metre karışık stilde 02:06.24'lük derecesiyle 15 yaş Türkiye rekorunu kırmayı başardı.

        Seçmeler yarın sona erecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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