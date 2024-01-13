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        Edirne'de asayiş

        Keşan ilçesinde firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 17:10 Güncelleme: 13.01.2024 - 17:25
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        Edirne'de asayiş
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        Keşan ilçesinde firari hükümlü yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yenimescit Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen İ.T'nin sorgusunu yaptı.

        Şüphelinin "basit yaralama" suçundan 4 ay 15 gün hapis cezası olduğu belirlendi

        Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi.

        - Evinde ve üzerinde silah bulundu

        Keşan ilçesinde evinde ve üzerinde silah bulunan şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yeni Mahalle Felek Caddesi'nde D.K'nın üzerinde arama yaptı.

        Aramada ruhsatsız tabanca, şarjör, 8 fişek ve adet bıçak ele geçirilirdi.

        Şüphelinin evinde yapılan aramada ise kurusıkı tabanca, 24 fişek, süngü ve şarjör bulundu.

        Gözaltına alınan D.K'nın işlemleri sürüyor.

        - Üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

        Keşan ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenimescit Mahallesi Huzur Sokak'ta M.A'nın üzerini aradı.

        Aramada 0,47gram eroin, 31 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Olayla ilgili M.A. gözaltına alındı.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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