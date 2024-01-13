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        Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli yakalandı

        Edirne'de bir hafta boyunca düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 11:38 Güncelleme: 13.01.2024 - 11:38
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        Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli yakalandı
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        Edirne'de bir hafta boyunca düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli gözaltına alındı.

        Edirne Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ticaretinin önlemesine yönelik operasyonlar kapsamında hafta başından bu yana kent merkezi ile Havsa ve Keşan ilçelerinde bazı adreslere baskınlar düzenlendi.

        Adreslerde yapılan aramalarda 50 gram metamfetamin, 58 uyuşturucu hap, 10 gram eroin, 1,14 gram bonzai ve çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 19 şüpheli işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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