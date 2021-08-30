Edis dinleyicileriyle buluştu 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Şarkıcı Edis, dün akşam Fişekhane'de hayranlarına eşsiz bir deneyim yaşattı. Şarkılarıyla 7'den 70'e herkesin gönlünü fetheden Edis'in muhteşem sahne şovu, özel repertuvarı ve enerjisiyle kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir konser yaşattı.

Pandemi şartlarına uygun şekilde gerçekleştirilen ve coşkunun bir an olsun eksilmediği gecede Edis'i yaklaşık bin 500 kişi izledi. Boğaz'ın girişinde, denize sıfır konumda konserler için özel olarak hazırlanan sahne ve ışık şovları ise büyük beğeni topladı.