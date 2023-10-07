Edvina Sponza: Onunla işim olmaz Bebek'te objektiflere yansıyan Edvina Sponza, muhabirlerin, "İbrahim Kutluay ile bir daha barışır mısınız?" sorularına, "Asla. Onunla işim olmaz" yanıtını verdi

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Edvina Sponza, Bebek'te görüntülendi. Sponza, 11 yıl birliktelik yaşadığı ve ardından yollarını ayırdığı İbrahim Kutluay ile tartıştığı yönündeki söylentilerle alakalı konuştu.

İDDİALARI DOĞRULADI Edvina Sponza, "Maalesef doğru. Böyle bir şey oldu" diyerek, Bebek'teki bir kuaförde tartıştıklarını doğruladı.

REKLAM "ONUNLA İŞİM OLMAZ" Edvina Sponza, basın mensuplarının, "İbrahim Kutluay ile bir daha barışır mısınız?" sorularına ise, "Asla. Onunla işim olmaz" şeklinde cevap verdi.