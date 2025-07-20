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        Ehliyet yenileme son gün ne zaman? 2025 Ehliyet yenileme ücreti ve gerekli belgeler nelerdir?

        Eski tip ehliyet kullananları yakından ilgilendiren ehliyet yenilemede son tarih belli oldu. Henüz ehliyetlerini yenilemeyenler ehliyet yenilemede için gerekli evrakları ve ücretini sorguluyor. İşte ehliyet yenileme için adım adım bilgiler

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.07.2025 - 16:42 Güncelleme: 20.07.2025 - 16:42
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        1 Ocak 2016 öncesinde düzenlenen eski tip ehliyetlerin, belirtilen süre içinde yenilenmemesi durumunda geçersiz sayılacak. Şu anda 15 TL karşılığında yapılan yenileme işlemleri, süre bitiminden sonra 7 bin 438 TL'ye yükselecek. Peki, ehliyet yenileme son gün ne zaman? 2025 Ehliyet yenileme ücreti ve gerekli belgeler nelerdir?

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        EHLİYET YENİLEMEDE SON GÜN NE ZAMAN?

        Eski tip ehliyetlerin 1 Ocak 2016'dan itibaren verilmeye başlanan yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi için tanınan süre 31 Temmuz 2025'te sona erecek.

        Eski tip sürücü belgesine sahip olanlar 31 Temmuz'a kadar yenileme işlemi yapmazsa ehliyetleri geçersiz hale gelecek.

        EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

        Ayrıca eski sürücü belgelerinin yenilenmesi için 31 Temmuz 2025'e kadar yalnızca 15 lira ödenmesi gerekirken, 1 Ağustos itibarıyla bu ücret B sınıfı sürücü belgesi için 7 bin 438 liraya yükselecek.

        EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

        Sürücü belgesi yenileme işlemi için gerekli belgeler arasında eski tip sürücü belgesi, sürücü sağlık raporu, biyometrik fotoğraf ve başvuru ücretinin ödendiğini gösteren dekont yer alıyor. Başvuru sahibinin Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminde (MERNİS) kayıtlı bir adresinin bulunması gerekiyor.

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        Vatandaşların 13 lira değerli kâğıt bedeli ve 2 lira vakıf payı ücretlerini, vergi dairesi müdürlüklerine ya da internet üzerinden anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödemeleri gerekiyor.

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