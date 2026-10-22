Güney Kore siber kriz uyarı seviyesini yükseltti

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Bilim ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı, dört kademeli siber kriz uyarı sisteminde ikinci en düşük seviye olan "dikkat" seviyesine geçildiğini açıkladı.

Açıklamada, kamu kurumları ve şirketlerden sistemlerini güvenli hale getirmeleri ve güvenlik açıklarını gidermek için gerekli güncellemeleri yapmaları istendi. Açıkların veri sızıntısına, sistemlerin devre dışı bırakılmasına ve internet sitelerinin içeriklerinin değiştirilmesine yol açabileceği belirtildi.

Dünya genelinde PHP alarmı Haberi Görüntüle

Bilim ve Bilişim Teknolojileri Bakanı Bae Kyung-hoon, yaptığı açıklamada, PHP'de tespit edilen güvenlik açıklarının çok sayıda internet sitesini etkileyebileceğini belirterek istismar kodlarının kamuya açık hale gelmesi nedeniyle acil müdahale gerektiğini ifade etti.

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Bu arada Güney Kore Devlet Başkanlığına bağlı Ulusal Güvenlik Ofisi, PHP kaynaklı siber tehditlere karşı hükümetin müdahalesini koordine etmek amacıyla acil toplantı düzenledi.

Toplantıda, kamu kurumları ve orduda PHP kullanım oranının düşük olması nedeniyle bu kuruluşların söz konusu tehditlere karşı görece daha güvende olduğu bildirildi.

PHP'deki açıklar nedeniyle dünya genelinde birçok hükümet sitesi de dahil olmak üzere, çok sayıda internet sitesine erişim kısmen ya da tamamen askıya alınmıştı.

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, dün, uyarıda bulunarak bu dili kullanan internet sitelerinin açıkları düzeltmeye yönelik güncellemeleri yapması çağrısında bulunmuştu.